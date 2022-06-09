Александрова реализовала три брейк-пойнта и обыграла Калинину на турнире в Хертогенбосхе

Россиянка Екатерина Александрова смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Российская теннисистка в матче второго круга победила украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 16 минут.

Россиянка девять раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила четыре двойные ошибки. Украинская теннисистка допустила пять двойных ошибок, не реализовала ни одного брейк-пойнта и сделала один эйс.

В матче 1/4 финала Александрова встретится с американкой Кэти Макнелли.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Хертогенбосхе.