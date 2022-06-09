Александрова реализовала три брейк-пойнта и обыграла Калинину на турнире в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка в матче второго круга победила украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 16 минут.
Россиянка девять раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила четыре двойные ошибки. Украинская теннисистка допустила пять двойных ошибок, не реализовала ни одного брейк-пойнта и сделала один эйс.
В матче 1/4 финала Александрова встретится с американкой Кэти Макнелли.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Хертогенбосхе.