Медведев обыграл Симона на старте турнира в Хертогенбосхе
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На старте турнира россиянин обыграл француза Жиля Симона со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.
13 июня Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин уже возглавлял рейтинг в марте. 26-летний Медведев на «Ролан Гаррос» уступил хорвату Марину Чиличу в четвёртом круге (2:6, 3:6, 2:6).
Ранее Шамиль Тарпищев посоветовал российским теннисистам готовиться к сезону на покрытии «хард».