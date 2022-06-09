Медведев обыграл Симона на старте турнира в Хертогенбосхе

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды).
Медведев обыграл Симона на старте турнира в Хертогенбосхе
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

На старте турнира россиянин обыграл француза Жиля Симона со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

13 июня Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин уже возглавлял рейтинг в марте. 26-летний Медведев на «Ролан Гаррос» уступил хорвату Марину Чиличу в четвёртом круге (2:6, 3:6, 2:6).

Ранее Шамиль Тарпищев посоветовал российским теннисистам готовиться к сезону на покрытии «хард».

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