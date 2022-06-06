Тарпищев посоветовал российским теннисистам готовиться к сезону на покрытии «хард»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что ведущим российским теннисистам после отстранения от Уимблдона надо выстроить грамотный график подготовки к US Open и сопутствующим турнирам, которые пройдут на покрытии «хард».
Тарпищев посоветовал российским теннисистам готовиться к сезону на покрытии «хард»
  • РИА Новости

«Я бы склонился к тому, и мы это обсуждали с ребятами, что нам надо планомерно готовиться к сезону на харде. Потому что всегда можно найти место и для товарищеских матчей, и для показательных выступлений», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он также добавил, что нужно составить расписание матчей и готовиться к следующему турниру Большого шлема на покрытии «хард».

Открытый чемпионат США пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Напомним, что Даниил Медведев обыграл лидера рейтинга Новака Джоковича в финале US Open-2021.

Ранее Тарпищев оценил игру российских теннисисток на «Ролан Гаррос».

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