Тарпищев посоветовал российским теннисистам готовиться к сезону на покрытии «хард»
- РИА Новости
«Я бы склонился к тому, и мы это обсуждали с ребятами, что нам надо планомерно готовиться к сезону на харде. Потому что всегда можно найти место и для товарищеских матчей, и для показательных выступлений», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.
Он также добавил, что нужно составить расписание матчей и готовиться к следующему турниру Большого шлема на покрытии «хард».
Открытый чемпионат США пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Напомним, что Даниил Медведев обыграл лидера рейтинга Новака Джоковича в финале US Open-2021.
Ранее Тарпищев оценил игру российских теннисисток на «Ролан Гаррос».