В «Алании» объявили об уходе всего тренерского штаба

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Тренерский штаб владикавказской «Алании» в полном составе покинул команду.
В «Алании» объявили об уходе всего тренерского штаба
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Клуб покинул тренер голкиперов Максим Фролкин, наставник по физической подготовке Бранимир Петрович, а также помощники главного тренера Георгий Джиоев и Андрей Шатов, сообщается на официальном сайте владикавказского клуба.

29 мая российский тренер Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании».

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 «Алания» заняла шестое место и набрала 60 очков. В Кубке России подопечные Спартака Гогниева дошли до полуфинала, где уступили «Динамо» 0:3.

Ранее сообщалось, что вратарь владикавказского клуба Ростислав Солдатенко может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

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