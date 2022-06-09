В «Алании» объявили об уходе всего тренерского штаба

Тренерский штаб владикавказской «Алании» в полном составе покинул команду.

Клуб покинул тренер голкиперов Максим Фролкин, наставник по физической подготовке Бранимир Петрович, а также помощники главного тренера Георгий Джиоев и Андрей Шатов, сообщается на официальном сайте владикавказского клуба.

29 мая российский тренер Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании».

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 «Алания» заняла шестое место и набрала 60 очков. В Кубке России подопечные Спартака Гогниева дошли до полуфинала, где уступили «Динамо» 0:3.

Ранее сообщалось, что вратарь владикавказского клуба Ростислав Солдатенко может продолжить карьеру в петербургском «Зените».