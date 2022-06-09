Косторная: было безумно обидно из-за слов Тутберидзе о травме

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своей реакции после слов Этери Тутберидзе касаемо её участия на чемпионате России с травмой руки.

«Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, — когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был тяжёлый большой гипс, из пальцев только две фаланги свободны, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что могла травмировать руку ещё больше при неудачном приземлении. Фигуристка отметила, что у неё был большой перелом, а не сломан «какой-то пальчик», как выразились тренеры.

Напомним, что Тутберидзе осудила Косторную за отказ участвовать в чемпионате России, который являлся отбором на Олимпийские игры. Специалист сравнила Алёну с Евгенией Медведевой, которая также выступала на соревнованиях с переломами руки.

Ранее Косторная рассказала о различиях в характерах Тутберидзе и Буяновой.