Кейн по ошибке причислил к фаворитам ЧМ-2022 сборную Италии

Короткая ссылка
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн по ошибке назвал команду Италии одним из фаворитов чемпионата мира 2022 год в Катаре.
Кейн по ошибке причислил к фаворитам ЧМ-2022 сборную Италии
  • AP
  • © Markus Ulmer

«Топ-3 фаворита ЧМ-2022? Есть много топовых сборных из Европы: мы, Германия, Франция, Испания, Италия. Также есть Бразилия и Аргентина», — цитирует Кейна SportsCenter.

Напомним, что  сборная Италии не пробилась в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, уступив в стыковых матчах команде Северной Македонией.

Напомним, что турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Италия обыграла Венгрию в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить