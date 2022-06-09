Кейн по ошибке причислил к фаворитам ЧМ-2022 сборную Италии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн по ошибке назвал команду Италии одним из фаворитов чемпионата мира 2022 год в Катаре.

«Топ-3 фаворита ЧМ-2022? Есть много топовых сборных из Европы: мы, Германия, Франция, Испания, Италия. Также есть Бразилия и Аргентина», — цитирует Кейна SportsCenter.

Напомним, что сборная Италии не пробилась в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, уступив в стыковых матчах команде Северной Македонией.

Напомним, что турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Италия обыграла Венгрию в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.