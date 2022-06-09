Гаттузо официально стал главным тренером «Валенсии»
- Gettyimages.ru
- © Francesco Pecoraro
Контракт со специалист подписан до 2024 года, сообщает сайт «Валенсии».
Напомним, что Гаттузо проработал две недели в «Фиорентине» и покинул клуб из-за разногласий с руководством команды.
На посту главного тренера «Валенсии» Гаттузо заменил Хосе Бордаласа. Под его руководством команда финишировала на девятом месте в чемпионате Испании в сезоне-2021/22.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» €60 млн за де Йонга.