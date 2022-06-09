Гаттузо официально стал главным тренером «Валенсии»

Испанский футбольный клуб «Валенсия» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Контракт со специалист подписан до 2024 года, сообщает сайт «Валенсии».

Напомним, что Гаттузо проработал две недели в «Фиорентине» и покинул клуб из-за разногласий с руководством команды.

На посту главного тренера «Валенсии» Гаттузо заменил Хосе Бордаласа. Под его руководством команда финишировала на девятом месте в чемпионате Испании в сезоне-2021/22.

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