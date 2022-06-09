Рианчо резко отреагировал на слова Тимофеева о ситуации в «Спартаке»

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-полузащитника красно-белых Артёма Тимофеева.
Рианчо резко отреагировал на слова Тимофеева о ситуации в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Меня не волнуют заявления Тимо. Просто иногда, когда ты не достигаешь своих целей, это вина кого-то другого, но не самого себя. Именно поэтому я предпочитал ставить Игнатова, а не Тимофеева», — цитирует Рианчо Sport24.

Артём Тимофеев заявил, что присутствие в тренерском штабе красно-белых Рауля Рианчо разрушало команду. По словам футболиста, специалист чувствовал себя главным, что не нравилось ни игрокам, ни Массимо Каррере.

«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. Тогда командой руководил Массимо Каррера. После увольнения последнего Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московского клуба.

Ранее Тимофеев заявил, что состав красно-белых чемпионского образца не имел слабых мест.

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