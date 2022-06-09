Пайкин: РФС должен принять крымские клубы под свою эгиду

Депутат Госдумы Борис Пайкин считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен принять под свою эгиду крымские футбольные команды.

«Думаю, РФС надо возобновить работу по вхождению крымских команд в состав РПЛ и одновременно начать переговоры по этому вопросу с УЕФА. В спорте пора переходить из обороны в наступление, руководствуясь в первую очередь нашими национальными интересами», — цитирует Пайкина ТАСС.

Он также подчеркнул, что данное решение в нынешних условиях кажется единственно верным. По его словам, этот шаг дал бы импульс развитию спорта в Крыму.

Напомним, что представители Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии обсуждают возможность создания объединённого чемпионата по футболу.

Следующее обсуждение запланировано на 12 июня в Москве.

Ранее в Госдуме заявили, что окажут поддержку совместному чемпионату между Крымом, ДНР и ЛНР.