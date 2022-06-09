Пайкин: РФС должен принять крымские клубы под свою эгиду

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Депутат Госдумы Борис Пайкин считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен принять под свою эгиду крымские футбольные команды.
Пайкин: РФС должен принять крымские клубы под свою эгиду
  • РИА Новости

«Думаю, РФС надо возобновить работу по вхождению крымских команд в состав РПЛ и одновременно начать переговоры по этому вопросу с УЕФА. В спорте пора переходить из обороны в наступление, руководствуясь в первую очередь нашими национальными интересами», — цитирует Пайкина ТАСС.

Он также подчеркнул, что данное решение в нынешних условиях кажется единственно верным. По его словам, этот шаг дал бы импульс развитию спорта в Крыму.

Напомним, что представители Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии обсуждают возможность создания объединённого чемпионата по футболу.

Следующее обсуждение запланировано на 12 июня в Москве.

Ранее в Госдуме заявили, что окажут поддержку совместному чемпионату между Крымом, ДНР и ЛНР.

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