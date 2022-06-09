Тимофеев: «Спартак» начал рушиться, когда в тренерский штаб пришёл Рианчо
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«Когда в тренерский штаб пришёл Рианчо, он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник. Это не нравилось ни игрокам, ни Каррере. Атмосфера тогда нарушилась», — приводит слова Тимофеева Sport24.
«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В тот момент командой руководил Массимо Каррера.
После увольнения Карреры Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московской команды.
Ранее Тимофеев заявил, что состав красно-белых чемпионского образца не имел слабых мест.