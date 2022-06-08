Беленов намекнул, что «Уфу» воспринимают как «попрошайку» в республике

Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о финансовом положении башкирского клуба.

«Надеюсь, что будут какие-то сдвиги по отношению к футболу в Уфе и Башкирии. Считаю, что это богатая республика, которая должна иметь команду в РПЛ. Чтобы имя клуба не было связано с попрошайничеством», — цитирует Беленова «Матч ТВ».

В рамках стыковочных матчей за право играть в Российской премьер-лиге встретились «Оренбург» и «Уфа». «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что «Уфа» может сменить название.