Куличенко объяснил, почему Трусовой будет тяжело выступать на соревнованиях по лёгкой атлетике

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Заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике Валерий Куличенко поделился мнением о выступлении призёра Олимпиады в Пекине Александры Трусовой на Неделе лёгкой атлетики в дисциплине «прыжки в длину».
Куличенко объяснил, почему Трусовой будет тяжело выступать на соревнованиях по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Всё-таки фигурное катание и лёгкая атлетика — это разные вещи. На льду ей нужны сильные ноги, чтобы прыгать и крутиться. Причём движение у неё идёт вверх. Кроме того, программа длится несколько минут. И накачать ноги можно разными способами. А в нашем виде спорта нужно иметь хорошую скорость, чтобы разогнаться, и потом её уметь перевести в горизонтальный прыжок, который длится всего 10—15 секунд. Во-первых, это две совершенно разные работы организма. Во-вторых, задействованы другие мышцы. А у нас из этого делают шоу», — заявил Куличенко в интервью RT.

Он также отметил, что в настоящий момент наука стоит на достаточно высоком уровне, поэтому по физиологии спортсмена, его мышцам, определяется его специализация.

«Если в них хорошо проходят окислительные процессы, то атлету подойдут виды, где важна выносливость. А есть мышцы, которые хороши для спринта и прыжков — всего, что связано со скоростью. Когда у меня Валерий Борзов выиграл на Олимпийских играх в 1972 году спринт 100 и 200 м, мы с трудом его уговорили сделать обследование. И оказалось, что у него 99% мышц именно такие», — добавил Куличенко.

Ранее Иоланда Чен пожелала Трусовой выступить без травм на соревнованиях по лёгкой атлетике.

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