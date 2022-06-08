Вернидуб покинул пост главного тренера «Шерифа»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб покинул свой пост, сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.

«Юрий Николаевич Вернидуб навсегда останется в истории клуба. Коллектив ФК «Шериф» благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере», — говорится на официальном сайте «Шерифа».

Вернидуб возглавил «Шериф» в декабре 2020 года. Под руководством украинского специалиста клуб впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где набрал семь очков и расположился на третьем месте в таблице.

Также тренер дважды выигрывал с «Шерифом» чемпионат Молдавии и становился обладателем кубка и суперкубка страны.

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