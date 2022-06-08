Кучеров набрал 50-е очко в домашних играх плей-офф НХЛ за последние три сезона

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог своей команде обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров забил шайбу в четвёртом матче плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (4:1) и набрал 50-е результативное очко в домашних играх за последние три сезона Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров забил семь шайб и отдал 14 результативных передач в 15 матчах.

Счёт в серии — 2-2. Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.

Ранее Кучеров смог повторить достижение Гретцки и Лемье по очкам в плей-офф НХЛ.