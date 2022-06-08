Кучеров набрал 50-е очко в домашних играх плей-офф НХЛ за последние три сезона
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- © Chris O'Meara
Кучеров забил шайбу в четвёртом матче плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (4:1) и набрал 50-е результативное очко в домашних играх за последние три сезона Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров забил семь шайб и отдал 14 результативных передач в 15 матчах.
Счёт в серии — 2-2. Следующий матч состоится 10 июня в Нью-Йорке.
Ранее Кучеров смог повторить достижение Гретцки и Лемье по очкам в плей-офф НХЛ.