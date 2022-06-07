Sky Sports: Крал может перейти из «Спартака» в «Лейпциг»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Лейпциг».

Как сообщает Sky Sports, немецкий клуб уже провёл первый этап переговоров с чешским футболистом.

Напомним, что 24-летний хавбек в сезоне-2021/22 выступал в «Вест Хэме» на правах аренды. Крал был включён в десятку худших трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN.

Чешский игрок защищает цвета «Спартака» с 2019 года. Его контракт с красно-белыми действует до 2024 года.

Ранее спортивный директор московского клуба Лука Каттани прокомментировал информацию о возможном переходе Крала в «Фенербахче».