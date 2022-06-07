Гаджиев не уверен, что Бакаев сможет сразу усилить «Зенит»

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный трансфер Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Гаджиев не уверен, что Бакаев сможет сразу усилить «Зенит»
  • РИА Новости

«Ему будет изначально сложно усилить «Зенит», потому что на его позиции играет бразильская группа, которая, думаю, в России сильнее всех. Как футболист он соответствует уровню РПЛ и нашей национальной сборной. Конечно, это нормальное приобретение, но спорное с точки зрения усиления», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.

Он также отметил, что Бакаев, возможно, сможет стать сильнее бразильцев, но на это потребуется время. По его словам, у российского спортсмена есть резервы и всё будет завесить от него самого и от доверия тренера.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.  

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что клуб подписал контракт с Бакаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить