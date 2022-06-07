Гаджиев не уверен, что Бакаев сможет сразу усилить «Зенит»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный трансфер Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Ему будет изначально сложно усилить «Зенит», потому что на его позиции играет бразильская группа, которая, думаю, в России сильнее всех. Как футболист он соответствует уровню РПЛ и нашей национальной сборной. Конечно, это нормальное приобретение, но спорное с точки зрения усиления», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.

Он также отметил, что Бакаев, возможно, сможет стать сильнее бразильцев, но на это потребуется время. По его словам, у российского спортсмена есть резервы и всё будет завесить от него самого и от доверия тренера.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что клуб подписал контракт с Бакаевым.