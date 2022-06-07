Валентина Шевченко считает, что Ян вернёт себе титул UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко высказала мнение, что россиянин Пётр Ян сможет вернуть себе титул UFC.

«Здесь большое количество сложившихся факторов. Было эмоциональное волнение, его секунданты не смогли приехать, много факторов могло сыграть. Я на 100% уверена, что он вернётся, покажет ещё множество ярких боёв, будет ещё раз драться за титул. Не сомневаюсь, что он сделает всё наилучшим образом», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Напомним, что 10 апреля Ян потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Ян принял вызов на поединок от Марлона Веры.