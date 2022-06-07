Валентина Шевченко считает, что Ян вернёт себе титул UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко высказала мнение, что россиянин Пётр Ян сможет вернуть себе титул UFC.
Валентина Шевченко считает, что Ян вернёт себе титул UFC
  • AP

«Здесь большое количество сложившихся факторов. Было эмоциональное волнение, его секунданты не смогли приехать, много факторов могло сыграть. Я на 100% уверена, что он вернётся, покажет ещё множество ярких боёв, будет ещё раз драться за титул. Не сомневаюсь, что он сделает всё наилучшим образом», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Напомним, что 10 апреля Ян потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Ян принял вызов на поединок от Марлона Веры.

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