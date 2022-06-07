Marca: Мбаппе стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире
- AP
По информации Marca, по новому контракту Мбаппе зарабатывает больше, чем Лионель Месси. Отмечается, что аргентинец (€130 млн) возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.
Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Нападающий выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач. Боссы ПСЖ обещали футболисту советоваться с ним при важных кадровых назначениях.
Ранее Мбаппе отреагировал на статью о том, что он хочет ухода Неймара и Почеттино из ПСЖ.