Marca: Мбаппе стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал спортсменом с самой высокой зарплатой в мире.

По информации Marca, по новому контракту Мбаппе зарабатывает больше, чем Лионель Месси. Отмечается, что аргентинец (€130 млн) возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Нападающий выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач. Боссы ПСЖ обещали футболисту советоваться с ним при важных кадровых назначениях.

Ранее Мбаппе отреагировал на статью о том, что он хочет ухода Неймара и Почеттино из ПСЖ.