Представитель ФФККР: повышение возраста не решит проблему ухода чемпионов из спорта

Представитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Свиридов выступил с речью на конгрессе ISU по поводу возрастного ценза.

«За последние годы четыре олимпийские чемпионки покинули спорт после завоевания титула. И если приглядеться, то можно понять, что так поступают большинство олимпийских чемпионов. Повышение возраста не лишит проблему», — сказал Свиридов не мероприятии.

На 58-м конгрессе ISU планируется рассмотреть вопросы, связанные с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе о повышении возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет. Конгресс проходит с 6 по 10 июня в Пхукете.

Ранее комиссия спортсменов ISU сообщила, что 86% опрошенных фигуристов и тренеров выступили за поднятие возрастного ценза.