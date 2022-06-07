Представитель ФФККР: повышение возраста не решит проблему ухода чемпионов из спорта
- РИА Новости
«За последние годы четыре олимпийские чемпионки покинули спорт после завоевания титула. И если приглядеться, то можно понять, что так поступают большинство олимпийских чемпионов. Повышение возраста не лишит проблему», — сказал Свиридов не мероприятии.
На 58-м конгрессе ISU планируется рассмотреть вопросы, связанные с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе о повышении возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет. Конгресс проходит с 6 по 10 июня в Пхукете.
Ранее комиссия спортсменов ISU сообщила, что 86% опрошенных фигуристов и тренеров выступили за поднятие возрастного ценза.