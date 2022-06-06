«РБ Спорт»: Бакаев подпишет контракт с «Зенитом» на три года

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Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в «Зените».
«РБ Спорт»: Бакаев подпишет контракт с «Зенитом» на три года
  • РИА Новости

По информации «РБ Спорт», «Зенит» достиг окончательной договоренности о подписании контракта с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Футболист подпишет контракт на три года с возможностью продления ещё на один год.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе московского клуба Бакаев выиграл Суперкубок России — 2017 и Кубок России — 2022.

Ранее известный тренер Александр Тарханов высказался о будущем полузащитника Зелимхана Бакаева, который летом покинул «Спартак».

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