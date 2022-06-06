Федун объяснил свои слова о давлении на Ваноли и Каттани

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил свои слова про давление на тренерский штаб.

«Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Федун поблагодарил свой тренерский штаб, потому что в непростой период специалисты остались в команде и помогли выиграть Кубок России, несмотря на давление.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

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