Ваноли рассказал, почему остался в «Спартаке» по ходу сезона

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил, почему остался в России по ходу сезона-2021/22.

«Спорт всегда был синонимом мира и единства. Беспокойство было велико, но продолжать работу было самым правильным решением», — приводит слова Ваноли L'Arena.

Он также сказал, что самым большим разочарованием стало отстранение московской команды от Лиги Европы. По его словам, это решение придало ему ещё больше мотивации продолжать бороться.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о победе красно-белых в финале Кубка России под руководством Ваноли.