The Times: «Ливерпуль» отказался продавать Мане «Баварии»

«Ливерпуль» передумал продавать нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».

По информации The Times, клуб не устроила цена, которую предложила «Бавария». Отмечается, что мюнхенская команда хотела приобрести Мане за £21 млн + 4 млн.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» (0:1). В чемпионской гонке АПЛ подопечные Юргена Клоппа также остались с серебряными медалями.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Он сыграл за команду 196 матчей, в которых забил 90 мячей.

Ранее Мохаммед Салах заявил, что перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента в сезоне-2022/23.