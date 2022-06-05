Представитель Оздоева рассказал, что у Магомеда есть предложения из Европы

Анзор Гаргаев, представитель бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал, где его подопечный может продолжить карьеру.

«Предложения из Европы пока на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он свободный агент», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что у решения о переезде в Европу есть свои нюансы. По его словам, Оздоеву, возможно, лучше остаться дома в Москве вместе с семьёй.

СМИ сообщали, что «Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» готовы подписать контракт с футболистом в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Оздоев отказался от перехода в венгерский «Ференцварош».