Представитель Оздоева рассказал, что у Магомеда есть предложения из Европы
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«Предложения из Европы пока на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он свободный агент», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».
Он подчеркнул, что у решения о переезде в Европу есть свои нюансы. По его словам, Оздоеву, возможно, лучше остаться дома в Москве вместе с семьёй.
СМИ сообщали, что «Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» готовы подписать контракт с футболистом в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Оздоев отказался от перехода в венгерский «Ференцварош».