Представитель Оздоева рассказал, что у Магомеда есть предложения из Европы

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Анзор Гаргаев, представитель бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал, где его подопечный может продолжить карьеру.
Представитель Оздоева рассказал, что у Магомеда есть предложения из Европы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Предложения из Европы пока на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он свободный агент», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что у решения о переезде в Европу есть свои нюансы. По его словам, Оздоеву, возможно, лучше остаться дома в Москве вместе с семьёй.

СМИ сообщали, что «Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» готовы подписать контракт с футболистом в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Оздоев отказался от перехода в венгерский «Ференцварош».

 

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