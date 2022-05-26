Оздоев отказался от перехода в «Ференцварош» Черчесова

Короткая ссылка
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев не продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».
Оздоев отказался от перехода в «Ференцварош» Черчесова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

С Оздоевым связывался главный тренер команды из Будапешта Станислав Черчесов. Несмотря на хорошие отношения с тренером, от перехода в «Ференцварош» полузащитник отказался, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что 29-летний хавбек решил продолжить карьеру в одном из московских клубов.

СМИ сообщали, что «Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» готовы подписать контракт с Оздоевым в летнее трансферное окно.

Ранее генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев прокомментировал уход Оздоева.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить