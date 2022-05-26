Оздоев отказался от перехода в «Ференцварош» Черчесова

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев не продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».

С Оздоевым связывался главный тренер команды из Будапешта Станислав Черчесов. Несмотря на хорошие отношения с тренером, от перехода в «Ференцварош» полузащитник отказался, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что 29-летний хавбек решил продолжить карьеру в одном из московских клубов.

СМИ сообщали, что «Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» готовы подписать контракт с Оздоевым в летнее трансферное окно.

Ранее генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев прокомментировал уход Оздоева.











