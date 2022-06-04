Саутгейт — о поражении от Венгрии: мы сделали недостаточно для победы

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от команды Венгрии в стартовом матче Лиги наций УЕФА.

«Нужно признать, что мы сделали недостаточно для победы. Ничья была бы более справедливым результатом. Мы создали не так много моментов, а на результате сказался пенальти», — цитирует тренера BBC.

По словам Саутгейта, на игру английских футболистов повлияла очень жаркая погода в Будапеште, которая «забрала много сил у игроков».

«Мы пытались освежить состав немного раньше, чем обычно. Сейчас мы ищем баланс между тем, чтобы находить новые связи, и сохранением костяка команды», — добавил он.

Сборная Венгрии по футболу обыграла Англию (1:0) впервые за 60 лет.

Команда Саутгейта во втором туре Лиги наций в гостях сыграет с Германией 7 июня. Венгрия в этот же день в гостях встретится с Италией.

Ранее сообщалось, что Франция проиграла Дании на старте Лиги наций УЕФА.

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