Александр Кержаков высказался о возможности возглавить «Зенит»

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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал возможность стать наставником «Зенита».
Александр Кержаков высказался о возможности возглавить «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку моей работы. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне ещё много над чем нужно работать», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Геннадий Орлов заявил, что хочет видеть во главе «Зенита» Александра Кержакова после Сергея Семака.

Напомним, что под руководством Кержакова «Нижний Новгород» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее в «Зените» опровергли новость о возможном переходе Андрея Мостового в «Локомотив».

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