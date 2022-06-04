Клишина оценила решение Трусовой выступить в прыжках в длину
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«Считаю это прекрасной идеей и замечательной альтернативой популяризации спорта. И ещё, если это делает огненная Александра Трусова, то просто нет сомнений в успехе её дебюта на легкоатлетическом стадионе», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».
По её мнению, объединяя такие разные виды спорта, как фигурное катание и прыжки в длину, можно привнести что-то новое и интересное не только для спортсменов, но и для зрителей. Она также подчеркнула, что атмосфера на любых соревнованиях создаётся именно за счёт энергии и поддержки болельщиков.
Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках». В дисциплине «прыжки в длину».
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на участие Трусовой в турнире по лёгкой атлетике в Москве.