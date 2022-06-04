Карлос Тевес объявил о завершении карьеры

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Аргентинский нападающий Карлос Тевес принял решение завершить футбольную карьеру.
Карлос Тевес объявил о завершении карьеры
  • AP
  • © Juan Mabromata/Pool

«Я завершил карьеру, это официально. У меня было много предложений, в том числе из США. Но теперь всё, я отдал футболу всё», — цитирует Тевеса Mundo Albiceleste.

Он добавил, что ему стало сложно играть футбол после смерти приёмного отца. Он отметил, что потерял своего главного болельщика.

Напомним, что футболист известен своими выступлениями за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Таким образом, Тевес завершает карьеру в 38 лет.

Ранее Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы.

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