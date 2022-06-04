Матыцин: власти сделают всё необходимое для защиты российского спорта от дискриминации

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что власти России сделают всё необходимое, чтобы защитить российских спортсменов от дискриминации и политизации.
Матыцин: власти сделают всё необходимое для защиты российского спорта от дискриминации
  • РИА Новости

«Мы делаем всё необходимое, чтобы проанализировать, понять ресурсы российского спорта, осознать новые форматы проведения соревнований, прежде всего для российских спортсменов, и мы открыты для участия иностранных коллег из дружественных стран», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его мнению, период санкций даст понимание, что Россия — огромная страна с огромным ресурсом, самодостаточная и независимая от политических влияний. Власти сделают всё необходимое, чтобы защитить российский спорт от политизации и дискриминации.

Ранее Матыцин заявил, что Россия будет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира.

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