Матыцин: власти сделают всё необходимое для защиты российского спорта от дискриминации

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что власти России сделают всё необходимое, чтобы защитить российских спортсменов от дискриминации и политизации.

«Мы делаем всё необходимое, чтобы проанализировать, понять ресурсы российского спорта, осознать новые форматы проведения соревнований, прежде всего для российских спортсменов, и мы открыты для участия иностранных коллег из дружественных стран», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его мнению, период санкций даст понимание, что Россия — огромная страна с огромным ресурсом, самодостаточная и независимая от политических влияний. Власти сделают всё необходимое, чтобы защитить российский спорт от политизации и дискриминации.

Ранее Матыцин заявил, что Россия будет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира.