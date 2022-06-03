Погорилая: не вижу ничего плохого в желании Трусовой, для многих это будет пробный сезон

Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая считает, что предстоящий сезон будет экспериментальным для многих спортсменов.

«Я лично никогда не пробовала другой вид спорта, хотя меня брали и в балет, и в гимнастику. Сразу сделала выбор и даже другие виды фигурного катания не рассматривала: ни парное катание, ни танцы. У пар высокие выбросы и поддержки, а я боюсь высоты. Танцы — самый субъективный вид. В нём нет прыжков, только скольжение и катание. Но это намного сложнее оценивать судьям. Кроме того, у меня муж — танцор, и я много слышала разных историй. Так что не вижу ничего плохого в желании Трусовой. Для многих это будет пробный сезон. Кто-то его выдержит, кто-то нет. Будет интересно», — заявила Погорилая в интервью RT.

Ранее Анна Погорилая отреагировала на участие Александры Трусовой в турнире по лёгкой атлетике в Москве.