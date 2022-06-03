Погорилая: не вижу ничего плохого в желании Трусовой, для многих это будет пробный сезон

Короткая ссылка
Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая считает, что предстоящий сезон будет экспериментальным для многих спортсменов.
Погорилая: не вижу ничего плохого в желании Трусовой, для многих это будет пробный сезон
  • РИА Новости

«Я лично никогда не пробовала другой вид спорта, хотя меня брали и в балет, и в гимнастику. Сразу сделала выбор и даже другие виды фигурного катания не рассматривала: ни парное катание, ни танцы. У пар высокие выбросы и поддержки, а я боюсь высоты. Танцы — самый субъективный вид. В нём нет прыжков, только скольжение и катание. Но это намного сложнее оценивать судьям. Кроме того, у меня муж — танцор, и я много слышала разных историй. Так что не вижу ничего плохого в желании Трусовой. Для многих это будет пробный сезон. Кто-то его выдержит, кто-то нет. Будет интересно», — заявила Погорилая в интервью RT.

Ранее Анна Погорилая отреагировала на участие Александры Трусовой в турнире по лёгкой атлетике в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить