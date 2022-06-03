Погорилая: не вижу ничего плохого в желании Трусовой, для многих это будет пробный сезон
- РИА Новости
«Я лично никогда не пробовала другой вид спорта, хотя меня брали и в балет, и в гимнастику. Сразу сделала выбор и даже другие виды фигурного катания не рассматривала: ни парное катание, ни танцы. У пар высокие выбросы и поддержки, а я боюсь высоты. Танцы — самый субъективный вид. В нём нет прыжков, только скольжение и катание. Но это намного сложнее оценивать судьям. Кроме того, у меня муж — танцор, и я много слышала разных историй. Так что не вижу ничего плохого в желании Трусовой. Для многих это будет пробный сезон. Кто-то его выдержит, кто-то нет. Будет интересно», — заявила Погорилая в интервью RT.
Ранее Анна Погорилая отреагировала на участие Александры Трусовой в турнире по лёгкой атлетике в Москве.