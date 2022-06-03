Губерниев считает, что Жирков должен продолжить карьеру в качестве тренера

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал бывшему защитнику «Химок» Юрию Жиркову попробовать себя в роли тренера.
Губерниев считает, что Жирков должен продолжить карьеру в качестве тренера
  • РИА Новости

«Жиркову с таким колоссальным опытом нужно переходить на тренерскую работу. Из него, мне кажется, получился бы хороший тренер. У него феноменальная карьера, как футболист он хороший», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос об интересе к Жиркову.

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