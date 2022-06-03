Отец Агаларова отреагировал на новость о трансфере сына в «Краснодар»
- РИА Новости
«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Все разговоры считаю неправильными. Не имею права ничего более говорить. У игрока действующий контракт с клубом», — цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».
Агаларов в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 в 29 матчах забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Второе и третье места поделили нападающий «Сочи» Матео Кассьерра и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз (14 мячей).
В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Общий счёт матчей — 4:3 в пользу «Оренбурга». Таким образом, команда вернулась в высшую лигу спустя два года. Уфимский клуб опустился в первый дивизион после восьми лет в РПЛ.
Ранее сообщалось, что Агаларов может продолжить карьеру в «Краснодаре».