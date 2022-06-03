Малком является самым дорогим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

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Transfermarkt опубликовал список наиболее дорогостоящих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Малком является самым дорогим игроком РПЛ по версии Transfermarkt
  • Gettyimages.ru
  • © Harry Langer/DeFodi Images

Рейтинг возглавил нападающий петербургского «Зенита» Малком, его стоимость, по последним данным, не изменилась и составляет €23 млн. Также в пятёрку дорогостоящих футболистов входят ещё три представителя сине-бело-голубых: Вильмар Барриос (€20 млн), Вендел (€19 млн) и Клаудиньо (€16 млн). Замкнул топ-5 полузащитник армейцев Юсуф Языджи (€15 млн).

Самым дорогим игроком РПЛ среди россиян стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, он занял в общем списке шестое место (€16 млн). Замыкает десятку Арсен Захарян «Динамо» (€15 млн.)

Ранее Малком заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон

 

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