Малком является самым дорогим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Transfermarkt опубликовал список наиболее дорогостоящих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рейтинг возглавил нападающий петербургского «Зенита» Малком, его стоимость, по последним данным, не изменилась и составляет €23 млн. Также в пятёрку дорогостоящих футболистов входят ещё три представителя сине-бело-голубых: Вильмар Барриос (€20 млн), Вендел (€19 млн) и Клаудиньо (€16 млн). Замкнул топ-5 полузащитник армейцев Юсуф Языджи (€15 млн).

Самым дорогим игроком РПЛ среди россиян стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, он занял в общем списке шестое место (€16 млн). Замыкает десятку Арсен Захарян «Динамо» (€15 млн.)

Ранее Малком заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон