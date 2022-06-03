Уткин: Финалиссима показала, что Южная Америка может дать бой Европе
«Финалиссима показала, что Южная Америка на этом фронте может дать бой Европе. Италия, конечно, не та, что прошлым летом. Аргентина, наоборот, сейчас в самом соку. Эта команда убеждает своей дееспособностью», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Встреча в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Южной Америки.
Напомним, что матч между Аргентиной и Италией стал первым в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).
Ранее Лионель Месси поделился эмоциями после победы в матче Финалиссимы.