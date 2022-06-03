Уткин: Финалиссима показала, что Южная Америка может дать бой Европе

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о Финалиссиме, в котором играли сборные Аргентины и Италии.

«Финалиссима показала, что Южная Америка на этом фронте может дать бой Европе. Италия, конечно, не та, что прошлым летом. Аргентина, наоборот, сейчас в самом соку. Эта команда убеждает своей дееспособностью», — сказал Уткин на своём YouTube-канале. 

Встреча в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Южной Америки.

Напомним, что матч между Аргентиной и Италией стал первым в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Ранее Лионель Месси поделился эмоциями после победы в матче Финалиссимы.

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