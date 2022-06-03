Агаларов: приятно войти в историю как лучший бомбардир

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал своё достижение в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конечно, приятно войти в историю как лучший бомбардир, это уже у меня никто не отнимет. Но я всегда говорил и буду говорить, что первоочередное для меня — результаты команды. Я командный игрок», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».

Он также поблагодарил своих партнёров, тренерский штаб и медицинский персонал. Он отметил, что в команде в него всегда верили.

Агаларов в РПЛ сезона-2021/22 в 29 матчах забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. «Уфа» уступила «Оренбургу» по сумме двух матчей (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее Гамид Агаларов рассказал о драматичном матче с «Оренбургом» в стыках за право остаться в РПЛ.