Агаларов о голе «Оренбурга»: как будто душу вытащили

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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о драматичном матче с «Оренбургом» в стыках за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Смотрел в раздевалке по телевизору. 93-я минута. Сначала закрылся в душевой, просто ничего не делал, вышел на 93-й — пропустили. Как будто душу вытащили», — заявил Агаларов в интервью «Матч ТВ».

Он добавил, что в раздевалке было горячо после матча. При этом отметил, что жизнь не заканчивается, им нужно двигаться вперёд.

«Оренбург» переиграл по сумме двух матчей «Уфу» (4:3) и вышел в элитный дивизион. В первом матче победитель не был выявлен (2:2). В ответной игре победу одержал «Оренбург» (2:1), забив победный гол в компенсированное время.

Ранее агент Филипа Мрзляка сообщил о будущем футболиста после ухода из «Уфы».

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