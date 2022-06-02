Петрова считает, что Касаткина показывает правильный теннис на грунте

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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о поражении россиянки Дарьи Касаткина в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2022 года полячке Иге Свёнтек.
Петрова считает, что Касаткина показывает правильный теннис на грунте
  • AP

«У Даши были нестабильные результаты в этом сезоне. Но к «Ролан Гаррос» она подошла в хорошей форме. Последние несколько турниров неплохо сыграла. Провела хорошее количество матчей, что, думаю, придало ей уверенности. По сетке у неё серьёзных соперниц не было. Она шла очень удачно, победила Кудерметову в четвертьфинале. И этот матч выиграла благодаря тому, что демонстрировала правильный теннис именно для земли: с вращением, высоко, использовала весь корт, забегала под любимый удар справа. Но Свёнтек сегодня играет очень уверенно, стабильно, близко к линии. Она хорошо разводит мяч по корту, практически не ошибается, грамотно действует на опережение», — заявила Петрова в интервью RT. 

Также экс-третья ракетка мира пожелала Касаткиной удачи в следующих турнирах. По её мнению, на игру Дарьи повлияло волнение.

«Я, если честно, знала, как всё закончится. Сомневалась, что Касаткиной удастся навязать борьбу Свёнтек. Даша действовала слишком далеко от линии, а полячка играла агрессивно, на опережение. Касаткина просто немножко не справилась с темпом и волнением от полуфинала, всё-таки центральный корт… Может быть, будь у неё день отдыха, это пошло бы на пользу. Волнение? Да, конечно. Это сложно, в первый раз в своей жизни оказаться на такой стадии турнира и показать свой лучший теннис. Уверена, все главные победы Даши ещё впереди!», — добавила Петрова. 

Ранее бывшая теннисистка рассказала, из-за чего Андрей Рублёв уступил Марину Чиличу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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