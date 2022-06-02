«Металлург» продлил на год контракт с нападающим Голдобиным

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Форвард Николай Голдобин продолжит выступать за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2022/23.
«Металлург» продлил на год контракт с нападающим Голдобиным
  • globallookpress.com

26-летний нападающий подписал контракт с уральским клубом до конца следующего сезона, сообщает пресс-служба команды.

Голдобин перешёл в «Металлург» в декабре 2020 года.

Нападающий в сезоне-2021/22 в 42 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги набрал 39 очков (16 шайб + 23 голевые передачи). Голдобин, наряду с Филиппом Майе, стал лидером команды по набранным очкам.

Ранее сообщалось, что «Металлург» подписал контракт с канадским вратарём Эдвардом Паскуале.

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