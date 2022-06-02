Месси выиграл второй трофей в составе сборной Аргентины

Сборная Аргентины разгромила команду Италии в матче континентальных чемпионов.

Встреча в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Южной Америки. Таким образом, Лионель Месси завоевал второй трофей в составе национальной команды. В активе игрока уже есть победа на Кубке Америки — 2021.

Напомним, что матч между Аргентиной и Италией стал первым в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Ранее Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы.