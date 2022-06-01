Кутепов объявил об уходе из «Спартака»

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Защитник «Спартака» Илья Кутепов объявил об уходе из московского клуба.
Кутепов объявил об уходе из «Спартака»
  • РИА Новости

«Я ухожу из «Спартака» с прекрасными воспоминаниями, он останется у меня в памяти. Эти десять лет навсегда в моей карьере. Всем болельщикам — хорошо погулять и отпраздновать завоевание Кубка. Сейчас Москва точно красно-белая!» — написал Кутепов в соцсетях.

По его словам, он получил невероятный опыт в столичном клубе и многому научился. Он также выразил благодарность всем талантливым людям, с которыми вместе брал чемпионство, Суперкубок и проходил через сложности.

Напомним, что защитник покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Кутеповым.

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