Терюшков: с большой долей вероятности «Химки» не продлят контракты с Жирковым и Мамаевым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем Павла Мамаева и Юрия Жиркова в команде.

«С Мамаевым и Жирковым, а также с тренером мы проговариваем вопрос их будущего. С большой долей вероятности мы не будем продлевать контракты», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Он поблагодарил футболистов за реализацию основной задачи клуба — сохранения места в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, окончательное решение будет принято до конца недели.

Мамаев присоединился к команде в январе 2022 года и провёл один матч.

12 января клуб подписал Жиркова, который три раза выходил на поле.

Ранее Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».