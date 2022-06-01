«Металлург» продлил контракт с нападающим Майе до конца сезона-2022/23

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Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с канадским нападающим Филиппом Майе, соглашение с хоккеистом будет действовать до конца сезона-2022/23.
«Металлург» продлил контракт с нападающим Майе до конца сезона-2022/23
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

29-летний игрок перешёл в «Металлург» в межсезонье 2021 года. В сезоне-2021/22 нападающий провёл 47 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 39 очков: забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи. В плей-офф на счету форварда 21 балл (8 + 13) в 23 встречах.

По итогам розыгрыша Кубка Гагарина Майе признан лучшим бомбардиром.

Напомним, что столичный ЦСКА отыгрался в серии с «Магниткой» с 1-3 и стал обладателем Кубка Гагарина — 2022. Финальный счёт серии — 4:3 в пользу красно-синих.

Ранее в «Металлурге» сообщили, что канадцы Лайпсик и Карри продолжат выступать за клуб КХЛ.

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