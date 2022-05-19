В «Металлурге» сообщили, что канадцы Лайпсик и Карри продолжат выступать за клуб КХЛ
- РИА Новости
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«У Лайпсика и Карри контракты подписаны, и при отъезде домой на отдых они сказали, что приедут и будут играть», — цитирует Ласькова ТАСС.
Он добавил, что канадец Филипп Майер пока не определился со своим будущем.
«Легионеры сейчас — это риск для клуба. Но в этом году у нас на Лайпсика, Майе и Карри народ ходил», — сказал Ласьков.
Подавляющее большинство легионеров покинули клубы КХЛ после введения санкций в отношении российского хоккея из-за ситуации на Украине.
«Металлург» в сезоне-2021/22 стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА (3-4).
Ранее в «Металлурге» заявили, что найдут деньги, если Евгений Малкин захочет вернуться в клуб.