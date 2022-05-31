Президент испанской Примеры: Ла Лига подаст жалобу в УЕФА насчёт Мбаппе
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«Сегодня или завтра Ла Лига подаст жалобу в УЕФА насчёт Мбаппе. Мы не позволим ПСЖ разрушить экосистему европейского футбола. И это не позёрство», — приводит слова Тебаса Europa Press.
23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.
СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.
По мнению Тебаса ПСЖ не мог позволить себе продлить игрока из-за убытка клуба в прошлом сезоне в €300 млн.
Ранее Тебас отреагировал на то, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ.