Президент испанской Примеры: Ла Лига подаст жалобу в УЕФА насчёт Мбаппе

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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас сообщил, что лига намерена подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с продлением контракта Килианом Мбаппе с «Пари Сен-Жермен».
Президент испанской Примеры: Ла Лига подаст жалобу в УЕФА насчёт Мбаппе
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

«Сегодня или завтра Ла Лига подаст жалобу в УЕФА насчёт Мбаппе. Мы не позволим ПСЖ разрушить экосистему европейского футбола. И это не позёрство», — приводит слова Тебаса Europa Press.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

По мнению Тебаса ПСЖ не мог позволить себе продлить игрока из-за убытка клуба в прошлом сезоне в €300 млн.

Ранее Тебас отреагировал на то, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ.

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