Болельщики «Краснодара» признали Сперцяна лучшим игроком команды в сезоне-2021/22

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком команды сезона-2021/22 по версии болельщиков.

Второе место занял голкипер Матвей Сафонов, тройку лучших замкнул полузащитник Александр Черников.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. Весной команду покинул главный тренер Даниэль Фарке, а также все восемь легионеров.

В следующем сезоне клуб будет тренировать Александр Сторожук, который исполнял обязанности наставника последние два месяца.

Ранее Даниэль Фарке рассказал о своём уходе из «Краснодара».