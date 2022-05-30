Болельщики «Краснодара» признали Сперцяна лучшим игроком команды в сезоне-2021/22

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком команды сезона-2021/22 по версии болельщиков.
Болельщики «Краснодара» признали Сперцяна лучшим игроком команды в сезоне-2021/22
  • РИА Новости

Второе место занял голкипер Матвей Сафонов, тройку лучших замкнул полузащитник Александр Черников.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. Весной команду покинул главный тренер Даниэль Фарке, а также все восемь легионеров. 

В следующем сезоне клуб будет тренировать Александр Сторожук, который исполнял обязанности наставника последние два месяца.

Ранее Даниэль Фарке рассказал о своём уходе из «Краснодара».

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