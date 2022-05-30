Источник: Стукалов и его тренерский штаб покидают «Уфу»

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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов и его штаб решили уйти из футбольного клуба.
Источник: Стукалов и его тренерский штаб покидают «Уфу»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ». Контракт специалиста уже расторгнут по соглашению сторон.

На данный момент поиск нового тренера «Уфы» не ведётся, в клубе ждут информации о финансировании на будущий сезон.

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Напомним, что бюджет клуба уменьшается в два раза, а если сотрудники и футболисты откажутся от сокращения зарплат вдвое, то «Уфа» не сможет исполнять финансовые обязательства. Это грозит уфимскому клубу невозможностью заявиться для участия в Футбольной национальной лиге и потерей профессионального статуса.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался от комментариев по поводу будущего клуба после вылета из РПЛ.

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