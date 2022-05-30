Тарасова отреагировала на призыв Кондратюка на срочную службу в спортроту ЦСКА

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов 18-летний Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Балашихе.

«Абсолютно все спортсмены должны служить и проходить военную подготовку по тому же примеру Кондратюка. На дальнейшей карьере это скажется только положительно. Он молодец», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Кондратюк выиграл чемпионат России и Европы, в составе российской сборной стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Он также вошёл в лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30» от Forbes.

Ранее Кондратюк высказался об олимпийском чемпионе Нэйтане Чене.