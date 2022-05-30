«Бостон» одолел «Майами» и вышел в финал плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» в гостях нанёс поражение «Майами Хит» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в Майами, завершилась со счётом 100:96 в пользу команды из Массачусетса.

В составе «Селтикс» самым результативным стал Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл (26 очков, десять подборов). У «Хит» лучшим стал Джимми Батлер на счету которого 35 баллов, одна результативная передача и восемь подборов.

Таким образом, «Бостон» обыграл «Майами» в серии со счётом 4-3 и вышел в финал плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» стал первым финалистом плей-офф НБА.

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