«Бостон» одолел «Майами» и вышел в финал плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» в гостях нанёс поражение «Майами Хит» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в Майами, завершилась со счётом 100:96 в пользу команды из Массачусетса.

В составе «Селтикс» самым результативным стал Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл (26 очков, десять подборов). У «Хит» лучшим стал Джимми Батлер на счету которого 35 баллов, одна результативная передача и восемь подборов.

Таким образом, «Бостон» обыграл «Майами» в серии со счётом 4-3 и вышел в финал плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» стал первым финалистом плей-офф НБА.