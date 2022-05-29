Финляндия победила Канаду и стала чемпионом мира по хоккею

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Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Команда Суоми в финальном матче переиграла в овертайме сборную Канады со счётом 4:3.

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Микаэль Гранлунд (45-я, 46-я минуты), Йоэль Армиа (55-я), Сакари Маннинен (67-я). У Канады отличились Дилан Козенс (24-я), Зак Уайтклауд (58-я), Макс Комтуа (59-я).

Бронзовые медали завоевала сборная Чехии, которая переиграла команду США (8:4).

Сборная России не была допущена к участию в ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.

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